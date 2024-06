Žile napovedale usodo Slovenije in Italije

Drevi se bo začel izločilni del evropskega prvenstva v nogometu v Nemčiji s prvima tekmama osmine finala. Ob 18. uri se bo Italija pomerila s Švico, ob 21. uri pa si bosta nasproti stali Nemčija in Danska. Pri nas vlada seveda veliko pričakovanje za ponedeljkov dvoboj med Portugalsko in Slovenijo (ob 21. uri). Slovenci, ki so si prvič v zgodovini zagotovili uvrstitev v osmino finala, bodo želeli ponoviti uspeh s prijateljske tekme konec marca, ko so Ronalda in soigralce na Stožicah ugnali z 2:0.

Kako pa gledajo na te dvoboje igralci »naše« reprezentance, to se pravi Žil? Nekaterim izmed njih smo pred odhodom na Europeado postavili tri vprašanja: 1. napoved tekme med Italijo in Švico, 2. napoved tekme med Slovenijo in Portugalsko, 3. največje presenečenje oziroma razočaranje prvega dela EP. Na našo mini anketo so odgovarjali zvezni igralec Juri Ocretti, napadalec Martin Juren, branilec Thomas Renar, vratar Mattia Salvi, branilec Samuel Ferluga, napadalec Denis Pitacco, napadalec Saša Žagar, zvezni igralec Dean Pertot, branilec Erik Ferluga in branilec Mattia Razem.

Glede na prejete odgovore, visi na nitki uvrstitev v četrtfinale tako Italije kot Slovenije, saj so si mnenja povsem deljena. V obeh primerih je pet igralcev Žil napovedalo napredovanje dveh reprezentanc, ravno toliko pa izločitev. Kar se tiče presenečenj in razočaranj je stanje nekoliko različno. Nedvomno je največje razočaranje tega EP Anglija (6 glasov), sledi Hrvaška z dvema glasovoma. Razočarale so še Francija, Nizozemska in Belgija (po en glas). Presenečenj je tudi več. V prvi vrsti Romunija (4 glasovi), a izkazali so se tudi Avstrijci (3 glasovi) in Slovenci (2 glasova), ne gre pa pozabiti na Švico in Gruzijo (po en glas).