Zlate medalje v slalomu v Mariboru v roke Italijanu, Francozu in Norvežanu

Na svetovnem prvenstvu v paraalpskem smučanju, ki ga letos prvič gosti Mariborsko Pohorje, je bil danes na sporedu moški slalom. V treh kategorijah je skupaj nastopilo 68 tekmovalcev, na koncu pa so se na najvišja mesta zavihteli smučarji iz Italije, Francije in Norveške.

V kategoriji slepih in slabovidnih so na oder za zmagovalce stopili isti smučarji kot dan prej v veleslalomu. Vodstvo po prvi seriji je obdržal Italijan Giacomo Bertagnolli, ki je ugnal Kanadčana Kalleja Ericssona in Poljaka Michala Golasa.

Med stoječimi smučarji je bil najboljši Francoz Arthur Bauchet pred Švicarjem Robinom Cucheom in rojakom Julesom Segersom.

V konkurenci sedečih smučarjev pa je slavil Norvežan Jesperju Pedersenu. Norvežan je premagal Francoza Reneja De Silvestra in Nizozemca Nielsa De Langena.

SP v Mariboru se bo zaključilo v torek, ko bodo v slalomu nastopile še smučarke.