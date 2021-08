Zlati olimpijec Primož Roglič presenetil Ajdovce

Za veliko presenečenja in navdušenja je danes v Ajdovščini poskrbel zlati olimpijec iz Tokia Primož Roglič. Že krajši postanek na enem od Petrolovih bencinskih servisov je bil namreč povsem dovolj, da ga je opazilo precej domačinov, ki so z naravnost neverjetnim kolesarjem želeli spregovoriti vsaj besedico ali posneti dragoceni »selfie«. Tako je svoj posnetek s kolesarskim šampionom za naš medij delil Jani Peljhan iz Ajdovščine. Naj dodamo, da je Primož Roglič po veličastnem slavju na olimpijskih igrah v Tokiu v teh dneh doma že v polnih pripravah na špansko Vuelto. Dirka po Pirenejskem polotoku se bo začela v soboto, 14. avgusta, zaključila pa se bo tri tedne pozneje. Na njej bo zmago branil Primož Roglič, ki je bil v Španiji najboljši že v letu 2019 in bo tako letos naskakoval tretje zaporedno slavje. Sicer pa sta Ajdovščino v slabih dveh mesecih obiskala trenutno najboljša kolesarja na svetu, saj je poleg Rogliča tukajšnji Lavričev trg ob štartu ene od etap letošnje Dirke po Sloveniji »gostil« tudi Tadeja Pogačarja.