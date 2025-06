Zmaga in skupno vodstvo Špancu Romeu

Španec Ivan Romeo (Movistar) je zmagovalec tretje etape kriterija po Dofineji. Na 207,2 km dolgi in razgibani trasi od Briouda do Charantonnayja je bil najboljši iz močnega bega. Španec je prevzel tudi skupno vodstvo, medtem ko so favoriti, med njimi tudi Slovenec Tadej Pogačar, proti nevarnemu Nemcu Florianu Lipowitzu izgubili slabo minuto.

Lipowitz je bil sicer pred dirko v širšem krogu kandidatov za visoko uvrstitev v skupnem seštevku, ekipa Red Bull-BORA-hansgrohe pa nanj stavi tudi za prihodnost.

Štiriindvajsetletni Lipowitz je bil del močnega bega, ki nikoli ni dobil več kot dve minuti in pol naskoka zaradi nevarnega Nemca. V begu se je znašel tudi Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Prav zaradi močnega Nizozemca so bili napadi v ubežni skupini na zadnjem klancu in v zadnjih 15 km pred ciljem neprestani.

Eden od teh je uspel Romeu, ki je dosegel drugo zmago v karieri. Prvo je letos dosegel po podobnem pobegu na domači dirki po Valencii.

Drugo mesto je z zaostankom 14 sekund zasedel Kolumbijec Harold Tejada (XDS Astana), tretje pa Francoz Louis Barre (Intermarche-Wanty). Četrti je bil omenjeni Lipowitz.

Malce razredčena glavnina z glavnimi favoriti je etapo končala 1:08 minute za zmagovalcem. Pogačar, Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) in Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) bodo morali v naslednjih dneh tako loviti vodilne, prvo priložnost pa bodo imeli že v sredo v vožnji na čas.

Kronometer bo dolg 17,4 km, na sredi pa kolesarje čaka zahteven 1,5 km dolg klanec s povprečnim naklonom 8,5 %. Trasa bo potekala med mestoma Charmes-sur-Rhone in Saint-Peray.

V skupnem seštevku ima Romeo 17 sekund prednosti pred Barrejem, 18 pred Tejado in 24 pred Lipowitzem. Romeo bi lahko tudi zadržal rumeno majico po sredinem kronometru, saj gre za svetovnega prvaka do 23 let iz lanskega Züricha.

Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je v etapi slabih 30 km po startu sprintal za bonifikacijske sekunde, vzel je dve, ena pa je pripadla Evenepoelu. Ciljno črto je 26-letnik s Klanca prepeljal kot 44.

V skupnem seštevku slovenski as za Romeom zaostaja 1:06 minute, nekaj za njim sta Vingegaard in Evenepoel, ki zaostajata 1:12 oziroma 1:17 minute. Na dirki nastopa še en Slovenec, in sicer Domen Novak, ki pri emiratih pomaga Pogačarju.