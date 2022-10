Zmaga Sistiane Sesljana in Zarje

NOGOMET

ELITNA LIGA

Virtus Corno – Sistiana Sesljan 0:1 (0:1)

Strelec: 10. Germani 11-m

Sistiana Sesljan: Colonna, Biloslavo (Madotto), Almberger, Disnan, Steinhauser, Zlatič, L. Crosato, Dussi (Tomasetig), Germani (Schiavon), Gotter, D. Colja. Trener: Godeas.

Sesljanski »delfini« so v Korenu premagali neposrednega tekmeca za obstanek v elitni ligi. »Imeli smo malo bencina v nogah. A fantje so igrali pametno in so po vodstvu dobro upravljali tekmo do konca. V fazi obrambe smo zelo malo tvegali,« je po tekmi dejal trener Denis Godeas. Rumeno-modri so povedli že v deseti minuti, ko si je David Colja izboril najstrožjo kazen. Uspešno pa jo je izvedel Steven Germani, ki je skupaj s Coljo in Disnanom eden od treh »specialistov« za izvajanje enajstmetrovk. Sistiana Sesljan bo spet igral že v sredo, ko bo na sporedu 8. krog. V Vižovlje bo prišla Chiarbola Ponziana.

PROMOCIJSKA LIGA

UFM – Primorec 1966 3:1 (2:1)

Strelec: 19. Lo Perfido

Primorec: S. Furlan, Schiavon (Kuniqi), Ferluga, Ciliberti, Curzolo, Zacchigna, Coppola (Beqiri), D'Orso (Lombisani), Hoti (Casi), Lo Perfido, Perfetto (Iadanza). Trener: M. Campo.

Rdeča kartona: 6. Zacchigna, 85. Kuniqi (dvojni rumeni karton)

Primorec se je v Tržiču enakovredno upiral gostiteljem, ki so izkoristili neizkušenost Campovih varovancev. UFM je povedel že v 6. minuti, ko je sodnik po prekršku v kazenskem prostoru najprej pokazal na belo piko in nato je iz žepa potegnil še rdeč karton ter Zacchigno poslal predčasno v slačilnico. Domačini so povedli, a že v 19. minuti je Lo Perfido uspel izenačiti po prostem strelu (pravzaprav je bil avtogol). Štiri minute kasneje so domačini spet povedli v protinapadu. Primorec je tudi v drugem polčasu igral napadalno, a pred nasprotnikovimi vrati gostje niso bili natančni. V 85. minuti je moral zaradi rdečega kartona še en nogometaš Primorca predčasno z igrišča. Tri minute kasneje so domačini postavili piko na i.

1. AMATERSKA LIGA

Zarja – San Giovanni 2:1 (0:1)

Zarja: Flego, Čufar, Racman, Calzi, Gavrič, Lorenzi, Casciano, Malalan (Chicco), Reggente (Gosdan), Gunjac (Franzot), Stocca Kralj (Fabbris). Trener: Jurincich.

Rdeč karton: 80. Franzot

Bazovska Zarja je na domačem igrišču osvojila zelo dragoceno zmago v boju za obstanek. Rdeči so premagali San Giovanni trenerja Morena Nonisa, ki je po prvem polčasu vodil. Zarja je tokrat igrala kot prerojena. Predvsem v drugem polčasu, ko so domačini diktirali tempo igre. Škoda le, da je moral Franzot v 80. minuti predčasno z igrišča zaradi rdečega kartona.

2. AMATERSKA LIGA

Breg – Campanelle 2:2 (1:2)

Strelca: 35. Del Vecchio; 57. M. D’Alesio

Nreg: Blasevich, Madrussani (Cerebuch), Del Vecchio, Andreasi, J. Čermelj, Maselli (Succi), Capraro, Udovicich (Marchio), L. Nigris (Spinelli), M. D’Alesio, D. D’Alesio (Pllana). Trener: Bertucci.

Nižjepostavljena ekipa Campanelle se je v Dolini izkazala kot zelo trd oreh. Breg je sicer zgrešil kar nekaj priložnosti za gol. V sodnikovem dodatku so gostitelji z M. D’Alesiom zgrešili enajstmetrovko.

Vesna – Muggia 2020 0:1 (0:1)

Vesna: T. Košuta, Cuk (M. Colja), Renar, Marchesan, Marturano (K. Vidali), J. Košuta (Canciani), Cociani, Antonič (Gargiuolo), Poiani (Likar), Montebugnoli, Corossi. Trener: Daris.

Vesna bi lahko vodilni Muggii 2020 iztrgala točko. Miljska ekipa je sicer dokazala, da si zaluži prvo mesto, toda »lastovke« so se dobvro upirale. Gol Muggie je padel v 23. minuti. V sredo čaka Vesno tekma šestnajstine finala deželnega pokala 2. AL v Križu proti Manzaneseju.

Pieris – Primorje 1924 1:1 (0:0)

Strelca: 58. Recchia (Pi), 75. Zestrea (Pr)

Primorje: Pahor, Patti (Tesser), Indelicato (Zestrea), Fatigati, Di Gregorio, Muccio Crasso (Suppani), Villa, Giampiccolo, Saule, Pocecco (Canziani), Zudettich (Jurissevich). Trener: Biasin.

V Pierisu sta oba gola padla v drugem polčasu. Tekma je bila dopadljiva in obe ekipi sta ustvarili kar nekaj priložnosti za gol. Gostitelji so povedli na začetku drugega polčasa, dvajset minut kasneje pa je za rdeče-rumene izenačil Zestrea, ki je na igrišče vstopil v drugem polčasu.