Zmagi za SloVolley in Sočo, Zalet brez moči

ODBOJKA

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Martignacco 3:1 (25:10, 24:26, 25:20, 25:18)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 8, Piva 18, Komic 12, Menis 3, Paulin 10, Cotič 2, A. Berzacola 5, L. Berzacola 3, Tosolini 2, Tognolli 4, Gruden 0, Coco 0, Damelio (L1), Buna (L2). Trener: Orel.

Sočanke so na domačem parketu premagale nižjeuvrščeni Martignacco, ki pa je zelo drago prodal svojo kožo. Enosmeren je bil le prvi set, ko so Orlove varovanke pustile gostjam le deset točk. Gostje so se nato opogumile in so celo uspele osvojiti drug set, kar pa ni zmedlo odbojkaric Soče. V tretjem in četrtem setu so se spet zbrale in si niso več privoščile spodrsljajev.

Chions - Zalet 3:0 (25:16, 25:20; 25:23)

Zalet: Olivotti 6, Gulich 8, Lakovič 8, Luxa 0, Rapotec 3, Regent 2, Movio (L1); Dandri 1, Karadzic 0, Mbengue 4, Oberdan 0, Gargiuolo (L2). Trener: Bosich

Zalet se iz dolgega gostovanja v Chionsu vrača praznih rok. Tokrat je trener Bosich pričakoval kaj več od svojih odbojkaric, ki so imele težave predvsem v sprejemu, kar je seveda pogojevalo nadaljno igro. Zaletovke so sicer še včeraj odigrale pet nizov v prvenstvu U18, danes pa so se podale na dolgo gostovanje, kar pa noče biti izgovor za nocojšnjo predstavo. Bosich je pozivitno ocenil tretji niz, v katerem so mlajše odbojkarice, ki nastopajo v prvenstvu U18 pokazale več energije in bile zelo blizu uspeha, a je na koncu vendarle Chions ohranil celo kožo.

MOŠKA D-LIGA

SloVolley Studio Vegliach – Volleybas 3:1 (25:20, 25:23, 19:25, 25:16)

SloVolley Studio Vegliach: Vremec 25, Segre 16, Vattovaz 1, Boezio 13, Durastante 7, Kalc 11, Mezzari 2, Soranzio (L1), G. Manià 1, Svetina 1, Petric (L2). Trener: L. Manià

SloVolley Studio Vegliach je v domači telovadnici dosegel pomembno zmago v boju za skupino za napredovanje proti vodilnemu Volleybasu. Domači odbojkarji so imeli vajeti igre skoraj ves čas v svojih rokah in so prvi niz gladko osvojili. Drugi niz so začeli z 1:5 v prid nasprotnikom, nakar se je trener Manià odločil za menjavo podajalca in v igro poslal Mezzarija, kar se je tudi obrestovalo. SloVolley je ves čas vodil za dve točki in v napeti končnici osvojil tudi ta set. V tretjem mu ni šlo od rok in je niz gladko prepustil nasprotnikom, v četrtem pa so se SloVolleyjevi napadalci znova razigrali in zasluženo premagali vodilno ekipo, ki sicer ni nastopila v popolni postavi.

"V prvih dveh nizih smo igrali dobro in malo grešili. Delati moramo še na obrambi, saj nam včasih padejo na tla tudi lahke žoge. Nekateri odbojkarji so tudi dobro servirali," je po tekmi komentiral trener Loris Manià. “Te tri točke so za nas odločilne za play-off, da bomo res gotovi moramo zmagati še v nedeljo, a važno je, da se uvrstimo v končnico, da lahko potem igramo bolj sproščeno,” je še dejal.