150 tetovatorjev ustvarja na rokah, nogah in hrbtu

Več kot 150 umetnikov tetovaž in piercingov se je danes zbralo v Kongresnem centru Generali v Starem pristanišču, kjer še jutri od 10. do 20. ure poteka 15. mednarodni sejem Trieste Tatoo Expo. Obiskovalcev je bilo že danes veliko (vstopnina znaša 10 evrov, pod 18. letom starosti je vstop prost) - takih, ki so si ogledovali dogajanje, se zaustavili pri vsaki postojanki, radovedno gledali, listali po katalogih, spraševali, nekateri pa so se naposled kar ulegli na ležalnik in razkrili tetovatorju izbrani delček svojega telesa.

Izbira tatujev je res ogromna - vsaka postojanka ponuja različne stile in risbe. Najbolj gredo »v promet« realistični portreti, botanični motivi in narava, pa tudi majhni tatuji s tankimi linijami, ki ponazarjajo simbole, citate ali geometrijske oblike, zimzeleni ostajajo tudi klasični motivi vrtnic in lobanj s kombiniranjem živih barv. Seveda pa si večina strank želi unikatni tatu, ki ga dodelata skupaj z umetnikom, da nastane edinstven dizajn. Pa še to smo izvedeli, da je roka v zadnjem času postala eden izmed bolj priljubljenih delov telesa za tetovažo.

Velik delež obiskovalcev so bili danes ljudje, ki že imajo tetovaže ali takih, ki želijo novih in so navdušeni nad tako umetnostjo, taki sejmi pa so dejansko neke vrste »studio na prostem« in hkrati prostor za druženje. Ob vhodu je tudi nekaj prodajnih stojnic, kjer je mogoče nabaviti obleke v glavnem temnih barv, usnjene izdelke, črnila in nakit, pa tudi pripravke za celjenje tetovaž.

Na enem tatuju, ki bo prikrival ves zunanji del noge mladega dekleta, sta delala Simona Borštnar z Bleda in Luka Božič iz Nove Gorice. »Gospodično sem tetovirala v studiu in se je navdušila nad idejo, da bi bila najin model in da bi njena tetovaža bojevnice z oklepom združevala dva stila,« je povedala Simona. Na tetovaži bosta delala dva dni. Dogodek je za njiju priložnost za druženje s prijatelji umetniki, trenutek povezovanja in deljenja svojega dela.