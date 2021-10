20 let velikega lovorovega lista

Že v antiki je lovorov venec označeval čaščenje padlih junakov. Veliki lovorov list, ki pri pokopališču pri Sv. Ani poetično pokriva seznam padlih v narodnoosvobodilnem boju iz Škednja, od Sv. Ane in s Kolonkovca, predstavlja naravno življenjsko verigo, ki preteklost povezuje s sedanjostjo in prihodnostjo. Spomenik, za katerega je načrt pripravil arhitekt Luciano Celli, je pred dvajsetimi leti tržaški občini podaril Odbor za spomenik padlim v NOB iz Škednja, od. Sv. Ane in s Kolonkovca, potem ko si je zanj prizadeval vse od leta 1971. Prizadevanja odbora za edini spomenik padlim v NOB na mestnem ozemlju pa tržaška uprava dolgo let ni uslišala. Odbor je zato leta 1977 v znamenje protesta postavil začasen (nedovoljen) spomenik v obliki kocke, vse dokler je leta 2000 levosredinska tržaška uprava Riccarda Illyja končno omogočila uresničitev dolgoletne želje. 11. marca 2001 so člani odbora odkrili nov, uradno priznan spomenik.

»Protestni kocki je uspelo doseči svoj cilj,« piše Majda Kodrič v novi izdaji brošure o spomeniku, ki jo je odbor ponatisnil ob 20-letnici in včeraj predstavil v prostorih Kulturnega društva Ivan Grbec v Škednju. Podpredsednik odbora Sergij Petaros pa je goste povabil na svečanost ob 20-letnici spomenika, ki bo jutri ob 10. uri pri Sv. Ani.