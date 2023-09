22. Okusi Krasa z razcvetom sestavin

Med 14. oktobrom in 12. novembrom bodo razne kraške restavracije in gostilne, pekarne in slaščičarne ter kavarne in trgovine pristopile k 22. Okusom Krasa in svojim gostom ter kupcem ponudile poseben izbor lokalnih dobrot. S koordinacijo Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) in podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine bo letos njihovo geslo Razcvet sestavin. Kulinarično ustvarjalnost bodo izrazili s preprostimi prvinami, drobovino, olupki, listi, koreninami in drugimi darovi narave, ki so nekoč in ponekod še danes del domače kuhinje.

Promocija ozemlja

»Kraška kuhinja je obmejna kuhinja, ki je dobila svojo identiteto na tem ozemlju,« je na predstavitvi Okusov Krasa v sesljanskem turističnem informativnem centru goste pozdravil devinsko-nabrežinski podžupan Mitja Petelin. Tržaška podžupanja Serena Tonel pa je pohvalila SDGZ, ki vsako leto ustvari sinergije med podjetji, pridelovalci in institucijami. Sodelovanje med združenji in institucijami je ključ do uspeha tudi po mnenju Roberta Frandoliča, predsednika SDGZ, še bolj učinkovito pa je povezovanje med manjšimi podjetji, ki lahko skupaj rastejo na svojem območju.

»Okusi Krasa so eden izmed redkih dogodkov, ki promovirajo bogastvo celotne Furlanije - Julijske krajine med domačini in turisti, ki so zelo pozorni na kulinarično ponudbo,« je dejal deželni svetnik Slovenske skupnosti Marko Pisani. Sodelujoče gostince so organizatorji navdihnili s trajnostjo in spoštovanjem okolja. »Ko govorimo o hrani, omenjamo svojo zemljo,« je poudaril deželni odbornik za lokalno avtonomijo Pierpaolo Roberti in predal besedo Sergiu Emidiju Biniju, ki je v deželnem odboru odgovoren za turizem: »Zgodovina, kultura, tradicija in ozemlje potujejo po istih tirnicah tudi v FJK, kjer turizem, v nasprotju z drugimi italijanskimi deželami, narašča.«