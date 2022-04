25. aprila na proslavo v Rižarno z masko

V ponedeljek, 25. aprila, ob 11. uri bo na dvorišču tržaške Rižarne osrednja občinska slovesnost ob prazniku osvoboditve. Po dveh letih, ko je potekala za zaprtimi vrati in ob prisotnosti le manjše delegacije javnih upraviteljev, bo tokrat spet odprta za javnost. Tržaška občina sporoča, da bo potekala »ob spoštovanju trenutnih proticovidnih predpisov«: za vstop v Rižarno (tako kot v ostale muzeje) od 1. aprila ni več potrebno covidno potrdilo, je pa obvezna raba kirurških mask.

Na letošnji svečanosti ob 25. aprilu bosta osrednja govornika tržaški župan Roberto Dipiazza in devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta, zbrane pa bosta nagovorili tudi Lucrezia Flora v imenu združenj partizanov in deportirancev ter Emanuela Fregonese v imenu sindikalnih organizacij. Sledili bodo verski obredi – katoliški, judovski, grško-pravoslavni in srbsko-pravoslavni (evangeličanskega letos ne bo zaradi drugih obveznosti mašujočega).

Ob koncu svečanosti se bo, predvidoma ob 12.30, začel že tradicionalni koncert Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič.

Delegacija Občine Trst pa bo po svečanosti v Rižarni položila vence še ob številna spominska obeležja na občinskem ozemlju, med drugim tudi ob spomenike padlim v bližnji Istrski ulici in 71 talcem na openskem strelišču.