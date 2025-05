3136 pripomb ni prepričalo desne sredine

Niti 3136 pripomb in pobud občanov k spremembi prostorskega načrta, s katero bi bil možen poseg v prostor na območju med Barkovljami in Opčinami, ni prepričalo koalicijskih mestnih svetnikov iz vrst desne sredine, da ni primerno hiteti in na vrat na nos sprejemati tako pomembnih odločitev. Predlog sklepa je danes zjutraj prišel v svetniški odbor za urbanizem in po štirih urah, na trenutke tudi zelo vročih in napetih, so enostransko odločili, da prispelih pripomb ni potrebno analizirati v svetniškem odboru in da sklep lahko odroma na enega od prihodnjih sej mestnega sveta. Ko bo sklep sprejet, bo mestna uprava lahko začela s pripravo izvedbenega načrta za kabinsko žičnico, ki bo povezovala Trst preko Barkovelj z Opčinami, in sklicala konferenco pristojnih organov in služb o oceni projekta.

Levosredinska opozicija je dopoldne zaman zahtevala razpravo o vsaki pripombi posebej in na koncu tudi umik sklepa. Da bo razprava napeta, je bilo čutiti že zjutraj, ko se je pod Mestno hišo zbralo okrog 70 članov odbora No Ovovia, ki so razgrnili transparent z napisom »L’ovovia ci lascerà tutti in mutande.« Deset predstavnikov odbora je smelo vstopiti v dvorano mestnega sveta in slediti sestanku. Vsebino prostorske dokumentacije je orisal pristojni za urbanistiko v mestni vladi Michele Babuder. Ta je spomnil, kako je potekal postopek in zakaj je treba spremeniti prostorski načrt. Ker trenutno na območju gozda Boved ni mogoča graditev nobene infrastrukture, je treba spremeniti namensko rabo tega zemljišča, je dejal odbornik, ki je tudi spomnil, da se je postopek spremembe namembnosti začel februarja 2023, aprila lani je predlog sklepa spremembe prostorskega akta odobril občinski odbor. V mesecih, ki so sledili, so pripombe občanov na občino kar deževale. K predlogu sklepa so občani vložili 3099 pripomb, 37 negativnih mnenj so podali stanovalci, ki zaradi kabinske žičnice tvegajo razlastitev zemljišča. Skupno so torej občinski uradniki morali preučiti 3136 pripomb, ki so jih razdelili v 34 map.

Naloga zasedanja svetniškega odbora za urbanistiko je bila prevetritev sklepa in vseh pripomb in pobud občanov, ki so jih ti priložili. V običajnih razmerah bi za preučitev vseh pripomb potrebovali tedne in tedne. A desnosredinska koalicija je sklenila, da to ni dolžnost svetniškega odbora, ampak mestnega sveta. Iz levosredinske opozicije so prihajale prošnje, naj predsednik svetniškega odbora za urbanistiko Salvatore Porro vendarle določi, kako bo potekala razprava in kako bodo obravnavali pripombe. Ta prošnja je naletela na gluha ušesa. Zato so se opozicijski mestni svetniki lotili že znanih kritik na račun kabinske žičnice.