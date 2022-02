50-letnikov brez PC pogojev le za vzorec

Pa smo ga dočakali: 15. februar, dan, ko so PC pogoji (preboleli, cepljeni) na delovnem mestu za vse zaposlene – v javnem in zasebnem sektorju ter samostojne podjetnike, ki so dopolnili 50 let starosti, obvezni. Tudi v primeru, da zaposleni dela na daljavo, kot je vlada pojasnila včeraj. V nasprotnem primeru je predvidena globa od 600 do 1500 evrov, ko bi zaposlenega med kontrolami zasačili na delovnem mestu brez ustreznih pogojev. Sicer je predvidena globa tudi za delodajalca, ki je pristojen za preverjanje PC pogojev svojih zaposlenih: če bi koga spregledal, tvega od 400 do 1000 evrov denarne kazni.

Epidemiološka slika se resnici na ljubo rahlo izboljšuje in italijanski državni sekretar za zdravje Andrea Costa je včeraj celo namignil, da bi lahko z 31. marcem popolnoma ukinili covidno potrdilo, saj vlada ne namerava podaljšati izrednega stanja zaradi pandemije. Za enkrat pa je pri uveljavljanju novega ukrepa neomajna.

Nekateri, ki cepivom ne zaupajo, so v vidiku ultimata pohiteli in rezervirali prvi odmerek, da jih le ne bi obveza stala plače. Drugim je »pomagala« nalezljiva omikron različica, tako da je prebolelih cela vojska. Tretji, ki so prepričani proticepilci oz. ki jih je cepiva še vedno strah, pa bodo morali pristati na suspenz, ki predvideva štirimesečno zamrznitev plače – do 15. junija, če se vladne odločitve v prihodnjih dneh ne spremenijo. Ker ne gre za disciplinski ukrep, bodo delovno mesto ohranili.

Preverili smo, kako so včerajšnjo novost na svoji koži občutile občine na Tržaškem. Iz besed županov oz. pristojnih odbornikov za osebje je bilo razumeti, da večjih težav niso zabeležili, na tržaški univerzi so bili včeraj primorani suspendirati sedem zaposlenih.