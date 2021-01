50.000 podpisov za prepoved fašistične propagande

Tudi na Tržaškem je mogoče podpisati predlog zakona na ljudsko pobudo za prepoved fašistične in nacistične propagande ter za strožje kazni s posebnim ozirom na uporabo družabnih omrežij in prodajo spominkov. Za zakonski predlog je dal pobudo in ga 19. oktobra 2020 vložil na italijanskem vrhovnem sodišču odbor, ki mu predseduje župan Občine Stazzema Maurizio Verona. Pobudniki potrebujejo 50.000 podpisov, da se zakonski predlog lahko predloži v parlamentu, podpise pa bodo zbirali do 31. marca letos.

Predlog mora vsak posameznik podpisati na sedežu občine, kjer ima stalno bivališče, če tam ni obrazcev, se lahko pošlje sporočilo na elektronski naslov info@anagrafeantifascista.it in bodo pobudniki poskrbeli, da bodo obrazci v nekaj dneh na voljo. Lahko pa se je mogoče tudi aktivno udeležiti kampanje in postati državljan pobudnik. Vse informacije so na spletni strani Anagrafe antifascista.

Na Tržaškem je po dosedanjih informacijah mogoče podpisati predlog v uradih Občine Trst, potrebna je predhodna najava s klicem na telefonski številki 040 6754024 oz. 040 6758503 od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure.

Podpisati je mogoče tudi na Občini Devin - Nabrežina, tudi v tem primeru se je potrebno najaviti s klicem na številko 040 2017401 od ponedeljka do petka med 8. in 13. uro. Obrazci so na voljo tudi na Občini Dolina, prav tako z najavo: poklicati je treba na 339 8760666 od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. V repentabrski občini bodo z zbiranjem podpisov predvidoma začeli v prihodnjem tednu, najavite se lahko s klicem na 040 327122. V Zgoniku je mogoče prav tako podpisati po predhodni najavi s sporočilom na protocollo@com-sgonico.regione.fvg.it ali s klicem na 040 229101.