667-krat prijavili smrad na dolinskem koncu

Od 25. junija 2021 do 24. januarja 2023 je deželna agencija za varstvo okolja Arpa preštela 667 spletnih prijav zaradi smradu, ki ga je občutiti na širšem območju v Bregu. Podatke o prijavah je agencija Arpa Občini Dolina v vednost poslala 5. februarja.

Dolinski župan Sandy Klun je na včerajšnjem srečanju z novinarji spomnil, da je na spletni strani agencije Arpa in tudi na spletni strani Občine Dolina na voljo povezava, ki na preprost način omogoča vsakomur, da prijavi katerikoli pojav smradu. »V zadnjih šestih mesecih leta 2021 je bilo prijav le za vzorec – samo dve, saj ljudje niso vedeli za to možnost, lani so jih prešteli 626, samo v januarju letos pa kar 39, tako da jih je skupno 667.«

Kaj izstopa iz prejetih podatkov? Da je Arpa za vsak posamezen dogodek običajno prejela vsaj dve prijavi, včasih pa se jih je nabralo tudi več.» Najhujši dan je bil na primer 14. april lani, ko naj bi po nafti močno zasmrdelo že zgodaj zjutraj od Doline do Krogelj in še dlje do Boljunca – na ta dan so prešteli 24 prijav. Oktobra lani pa je zasmrdelo kar 26 krat, kar pomeni skoraj vsak dan. Za božič je smrad prijavilo 14 oseb, 25. aprila pa 12 oseb,« je poudaril Štokovac.

Največ prijav je prišlo iz Doline (218) in s Krmenke (388).

