AAG poizveduje o čezmejnih vplivih nove valjarne

Organizacija Alpe Adria Green (AAG) želi pridobiti podatke o projektu gradnje nove valjarne pri Orehu ter se vključiti v presojo čezmejnih vplivov na okolje. Prav tako želijo postati stranka v postopku, so pojasnili na novinarski konferenci na Škofijah. Predsednik AAG Vojko Bernard je uvodoma navedel, da so od svojih tržaških članov pridobili informacije, da se na območju med Osapsko reko in nekdanjo rafinerijo Aquila (kjer bo zrasel madžarski pristaniški terminal), namerava zgraditi valjarna, ki bi imela negativne vplive na okolje, zlasti na zrak zaradi izpustov prašnih delcev. Poleg tega bi bil objekt zelo hrupen, utegnil bi se povečati promet.

Še najbolj pa Bernarda skrbi morebitni dvig usedlin živega srebra v Tržaškem zalivu. Prvi mož AAG je bil ob tem kritičen do nevključevanja javnosti ter je ocenil, da se je projekt do nedavnega podpisa pogodbe med investitorjem in Deželo Furlanijo - Julijsko krajino skrival.