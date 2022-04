Aktualnost bo vnovič doma na Velikem trgu

Na Veliki trg se od četrtka, 5. maja, do nedelje, 8. maja, že devetič vrača festival novinarstva Link. Pod začasno šotorsko streho bo zaživelo več kot dvajset dogodkov, pri katerih bo sodelovalo kakih 80 uglednih gostov, ki bo v živo pripovedovalo in analiziralo aktualno dogajanje. Seveda ne bo izostala vojna v Ukrajini, kakor tudi ne analiza njenih geopolitičnih posledic, beseda pa bo kajpak tekla tudi o komunikaciji, lažnih novicah in čim bolj nepristranskem poročanju, o turizmu ter o knjižnih novostih na primer in novih medijih.

Festival novinarstva Link prireja družba Prandicom v sodelovanju z družbo Fincantieri in podporo Dežele FJK, Občine Trst, enotnega novinarskega sindikata FNSI in novinarske zbornice, Fundacije CRTrieste in Credit Agricole Friuladria; za koordinacijo dogodkov stoji Francesca Fresa, uredniško vodenje je v rokah Giovannija Marzinija, medijsko partnerstvo pa sta tudi letos potrdila Rai in dnevnik Il Piccolo.

Festivalsko dogajanje so predstavili včeraj v deželni palači na Velikem trgu. Pester program je že objavljen na spletni strani linkfestival.it, zato naj tu zabeležimo le nekaj najpomembnejših dogodkov. Festival se bo začel in sklenil z glasbo – 5. maja bo koncert za mir v poklon Ukrajini, ki ga bodo oblikovali člani International Flute Quartet, 8. maja pa bo muzikal za mir Jesus Christ Superstar.