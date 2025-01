Akutnega bronhiolitisa, ki najbolj ogroža najmlajše, na Tržaškem ni več

Ne le z gripo, pediatri imajo letos manj dela tudi z akutnim bronhiolitisom. To je okužba spodnjih dihal, ki jo povzroča respiratorni sincicijski virus (RSV). Virus najbolj ogroža dojenčke in otroke do osmega meseca starosti. Če otrok zaradi okužbe zelo oteženo diha, mora v v bolnišnico, kjer mu pomagajo z zdravljenjem simptomov: čiščenjem zgornjih dihal, dodajanjem kisika v vdihan zrak in zniževanjem povišane telesne temperature.

Podjetji AstraZeneca in Sanofi pa sta razvili zdravilo Nirsevimab. Gre za protitelesca, ki jih novorojenčkom vbrizgajo nekaj dni po rojstvu. V Italiji so zdravilo prvi preizkusili v Dolini Aoste, od novembra lani ga odmerjajo tudi novorojenčkom pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo v Trstu. »Odkar dojenčkom dajemo zdravilo Nirsevimab, so primeri okužbe z virusom upadli,« je za Primorski dnevnik razložila Meta Starc, ki je zaposlena na oddelku za neonatologijo pediatrične bolnišnice. Kot je razložila, otroke cepijo, preden jih po rojstvu odpustijo v domačo oskrbo. V cepljenje privolijo skoraj vsi starši. Nirsevimab pa ni klasično cepivo. Ne gre namreč za snov, ki je podobna povzročitelju bolezni, temveč za protitelesca, ki okrepijo imunski sistem novorojenca. »Procedura je podobna kot pri tetanusu. Če se ranimo z umazanim predmetom, nam zdravnik lahko vbrizga protitelesca in tako omeji možnost pojava te bolezni,« je še povedala neonatologinja. Da so na Tržaškem akutni bronhiolitis tako rekoč izkoreninili, je potrdila tudi pediatrinja Chiara Oretti: »V zadnjem obdobju nismo zabeležili še nobenega primera te bolezni.«