Alegria - In A New Light najbolj obiskan spektakel, kar jih je kdaj videla FJK

Cirkuško predstavo Alegria in a new light, ki je med 13. junijem in 13. julijem letos gostovala na ploščadi silosa ob tržaški železniški postaji, si je ogledalo 71.692 ljudi. Prireditev kanadske skupine Cirque du Soleil je postala torej najbolj obiskan spektakel, kar jih je kdaj videla Furlanija - Julijska krajina.

Rezultate tržaške etape cirkusantov so danes v palači deželne vlade na Velikem trgu predstavili predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, predsednik Stalnega gledališča FJK Francesco Granbassi in župan Občine Trst Roberto Dipiazza.

Po besedah sogovornikov se je ključ uspeha enomesečnega gostovanja kanadskega cirkusa skrival v zglednem sodelovanju med gledališčem, občino, deželo oziroma njeno turistično agencijo Io sono FVG in zadrugo Coop Alleanza 3.0, lastnico nekdanjega skladišča ob železniški postaji.

V mesecu dni je bilo na sporedu kar štirideset ponovitev predstave, slednjo so obiskali gledalci iz domala vseh italijanskih pokrajin. »Veliko je bilo obiskovalcev iz krajev, ki so letalsko povezani s Trstom,« je poudaril Fedriga. Mnogo pa je bilo tudi tujcev: pod šotorom je sedelo vsaj 150 državljanov ZDA, potem so bili še Avstrijci, Slovenci, Poljaki in celo Avstralci, Novozelandci, Islandci, Venezuelci ter Kazahstanci.

Gostovanje kanadske cirkuške skupine je pozitivno vplivalo tudi na lokalno gospodarstvo. Obiskovalci spektakla so v Trstu zapravili za skupnih 18 milijonov evrov. Po besedah Granbassija je bilo namreč veliko takih, ki so obisk cirkusa izkoristili za nekajdnevno potepanje po Trstu in okolici.