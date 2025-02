Aleš Brce zmagovit z dekonstrukcijo filmskega traka

Na gala večeru v ljubljanski Operi je Europlakat, vodilni ponudnik zunanjega oglaševanja v Sloveniji ter pobudnik in organizator že 14. tekmovanja Outstanding - vidno, prepoznano in nagrajeno, 30. januarja podelil nagrade za dela, ki so na Europlakatovih oglasnih površinah, objavljenih v letu 2024, najbolj izstopala. Žirija, ki ji je predsedoval Drago Mlakar, svobodni kreativni in strateški direktor, je med 453 deli v sedmih kategorijah za najboljše razglasila tudi video tržaškega grafičnega oblikovalca Aleša Brceta. Brce je zmagovito animacijo oblikoval za predstavitev razstave Robert Černelča Medprostori/Interspaces na digitalnih oglasnih ekranih ter družbenih omrežjih.

Brce je za Primorski dnevnik priznal, da je bila nagrada za najbolj izstopajoč dosežek v zunanjem oglaševanju v kategoriji obveščanje in ozaveščanje - video zanj pravo presenečenje, ki pa se ga zelo veseli. »Na videoplakatih oz. nekakšnih tržaških luminosah, ki so posejane po središčih večjih slovenskih mest, stalno predvajajo oglase, reklame, promocijo za dogodke. Na enem od teh velikih LCD ekranih se je v lanskem letu pojavil tudi oglas Muzeja in galerije mesta Ljubljane, se pravi grafična podoba razstave Černelča.« V celoti jo je oblikoval Aleš Brce, ki je grafično interpretiral umetnikovo likovno vizijo. »Na sivi podlagi, na t.i. silver screenu sem interpretiral filmski trak: v konceptu grafike-animacije sem se lotil dekonstrukcije filmskega traka - iz njega so nastale črne črke z belimi pičicami, iz katerih razberemo naslov razstave.«