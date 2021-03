Alessandra Richetti županska kandidatka G5Z v Trstu

Predsednica rajonskega sveta za Sv. Ivan, Katinaro, Kjadin in Rocol Alessandra Richetti je uradna županska kandidatka Gibanja 5 zvezd v Trstu. Na volitvah, ki bodo šele jeseni, se bo vključila v boj z županom Robertom Dipiazzo in s Francescom Russom. Njeno kandidaturo so predstavili na novinarski konferenci, na kateri so sodelovali poslanka Sabrina De Carlo, deželni svetnik Andrea Ussai, vodja občinskih svetnikov Elena Danielis in (preko videopovezave iz Rima) kmetijski minister Stefano Patuanelli.