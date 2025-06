Alessandro Gorla novi predsednik družbe Siot

Skupščina delničarjev družbe Siot, ki upravlja s tržaškim naftnim terminalom, je odobrila bilanco za leto 2024, v kateri izstopa dobiček v višini 2,9 milijona evrov. Ob tem je skupščina v skladu z napovedmi za novega predsednika in izvršnega direktorja imenovala inženirja Alessandra Gorlo, ki bo hrkati tudi postal prvi mož konzorcija za čezalpski naftovod TAL. Gorla bo s 1. julijem uradno nasledil dosedanjega predsednika Alessia Lillija, ki je družbo vodil devet let.

Alessandro Gorla je kemijski inženir, diplomiran na milanski politehniki, 25 let je delal v sektorju energentov, in sicer v skupinah, kot so Air Liquide, General Electric, Linde in OMV. Zadnjih 15 let je imel odgovorna mesta na Bližnjem vzhodu, veliko je delal predvsem v Združenih arabskih emiratih in Savdski Arabiji. V novi službi bo Gorla skrbel za naftovod, ki se na 750 kilometrih razteza od Trsta do Avstrije, Nemčije in Češke. Kot njegove glavne naloge omenjajo pri Siotu skrb za zdravje, varnost infrastrukture in zaposlenih ter za zaščito okolja.