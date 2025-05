Ali je koncesija na območju Starega pristanišča le 20-letna?

Ali koncesija za uporabo javnega dobra v okviru priobalnega pasu na območju Starega pristanišča po zakonu traja 20 ali 50 let? V mestni upravi trdijo, da je urbana regeneracija tega območja uokvirjena v širši kontekst in da novi zakon, ki podeljuje koncesije za 20 namesto prejšnjih 50 let, v tem primeru ne pride v poštev. Pomisleke o tem sta izrazila opozicijska mestna svetnika, Riccardo Laterza iz gibanja Zdaj Trst in Laura Famulari iz Demokratske stranke, ki sta včeraj opozorila, da bi to upravno neskladje na konferenci pristojnih organov lahko ogrozilo celoten finančni in ekonomski načrt družbe Costim, ki bo v primeru zmage na javnem razpisu v prenovo območja namenila okrog 630 milijonov evrov.

Del levosredinske opozicije je svoje pomisleke izrazil le dan potem, ko je v javnost prišla novica, da so na pobudo ligašev dopolnili amandma Francesca Russa iz leta 2014, po zaslugi katerega je to območje takrat prišlo pod občino. Ker je priobalni pas še naprej ostal v domeni pristaniške uprave, je poslanec Massimiliano Panizzut k zakonski uredbi 25/2025 vložil dopolnilo, po katerem bo lahko pristaniška uprava podelila Občini Trst pooblastilo za iskanje koncesionarja priobalnega pasu. Amandma k zakonskemu odloku je bil sprejet, kar pomeni, da bo Občina Trst lahko objavila skupen razpis za javno naročilo, na katerem bo izbrala najboljšega ponudnika za urbano regeneracijo tako zalednega kot priobalnega dela Starega pristanišča. S poenostavljenim birokratskim postopkom bo namreč Občina Trst izbranemu investitorju (za zdaj je edini ponudnik družba Costim iz Bergama) prodala skladišča in v imenu pristaniške uprave avtomatično sklenila tudi koncesijo za uporabo morskega javnega dobra.

Medtem ko se je mestni upravi zaradi te novosti oddahnilo, saj bo celoten birokratski postopek obnove 66 hektarjev velike površine enostavnejši, so na drugi strani zaskrbljeni.