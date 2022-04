Ali morajo športniki odgovarjati za poškodbe pri borilnih veščinah?

Vrhovno sodišče bo moralo presoditi, kje je meja med zakonitimi in nezakonitimi udarci v borilnih veščinah, oziroma ali mora za poškodbe, do katerih pride pri športih, v katerih udeleženci uporabljajo tudi nasilje, odgovarjati tisti, ki poškodbo povzroči. O tem bodo rimski sodniki odločali zaradi pritožbe, ki prihaja iz Trsta. Dogodek sega v leto 2013, ko je 23. maja na treningu Mma (Mixed martial arts) v šoli za borilne veščine Makoto prišlo do poškodbe, v kateri je moški utrpel travmatični zlom moda, zaradi česar so ga morali operirati. Športnik, ki ga zastopa odvetnik Maurizio De Mitri, je izgubil tožbo tako na prvo- kot na drugostopenjskem sodišču v Trstu, a se je pritožil še na vrhovno sodišče v Rimu. To pa se želi v zadevo bolje poglobiti in je zato z razsodbo številka 10055 napovedalo javno obravnavo. Njen datum še ni znan.

»Vrhovno sodišče je odločilo, da v našem pravu manjka ocena, kako naj se izvaja nasilje v tistih športih, v katerih je to neizbežno. O primeru bo vrhovno sodišče odločalo na javni obravnavi, kar se nikoli ne dogaja: to dokazuje, da se jim tema, o kateri se morajo izreči, zdi pomembna. Kako bodo odločili, ne vem,« je za Primorski dnevnik komentiral odvetnik tožnika De Mitri.

Glavno vprašanje je, ali je šlo za namerno ali nenamerno dejanje oziroma ali so nekateri udarci zakoniti, drugi pa ne. De Mitri pa opozarja na drug vidik, in sicer, da obstaja razlika, če upoštevamo namernost kot namero, da nekomu povzročimo poškodbo, ali kot namero za dejanje: »Po mojem mnenju bi bilo potrebno namernost šteti kot dejanje: če bi dejanje naredil zato, da nekoga poškodujem, bi bilo to v resnici celo kaznivo dejanje.« Prestopiti prag upravičenosti obravnave na vrhovnem sodišču je danes težko, opozarja tržaški odvetnik, zato je dejstvo, da bo na to temo potekala celo javna obravnava, pravi čudež.

Drugačnega mnenja pa je odvetnik obdolženca Mitja Ozbič.