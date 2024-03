Ali se na Balkan vrača strah?

Balkanski lonec spet vre. V tej regiji se spodbuja kultura nasilja in nacionalizma, slednji svojo potrditev dobiva v poveličevanju genocida, ki se kaže denimo v poimenovanju telovadnic in kulturnih krožkov po vojnem zločincu Ratku Mladiču. Ob vsem tem Evropa ne zna upravljati s kriznim žariščem, kakršno je Balkan. S temi besedami bi lahko povzeli posvet z naslovom Balkan, se vrača strah?, ki je v sredo popoldne do zadnjega kotička napolnil veliko dvorano Narodnega doma. Srečanje sta organizirala Geopolitični klub Trst in kulturni krožek Veritas, oče Luciano Larivera pa se je o krizi na Balkanu pogovarjal z dobrimi poznavalci tamkajšnjih razmer in geopolitike nasploh.

Izhodišče posveta je bila knjiga La scomparsa dei Balcani Francesca Ronchija, višjega uradnika v Evropskem parlamentu, ki se je po službeni dolžnosti ukvarjal s podpiranjem demokratičnih dejavnosti na Balkanu. Ronchi je s kirurško natančnostjo opisal trenutno razmerje sil v regiji, kjer nasilje nikoli ni poniknilo. Prav zato je strah, da bi lahko Balkanu grozila nova vojna, popolnoma upravičen. »Nacionalizem, drugi steber nasilja, se krepi tako med muslimansko kosovskimi Albanci kot med pravoslavnimi Srbi. V Srbiji velika večina političnega razreda in tudi širše družbe meni, da je Kosovo sestavni del Srbije. Tu je v zadnjih letih krila dobil eden najbolj avtoritarnih režimov v celi Evropi, ki kontrolira celotno regijo, občino in uprave. Ta režim se poslužuje tudi nasilnih metod, če je potrebno,« je trenutne razmere opisal Ronchi, ki je izpostavil varnostne incidente na meji s Kosovom, ki spominjajo na konflikte na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. »V Srbiji se na vsakem kotičku kaže estetika smrti. To čaščenje vojne in konfliktov je ekstremno nevarno,« je še rekel predavatelj.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.