Anas pripravljen na katerikoli načrt za izboljšanje cestne varnosti v Bazovici

Za vaška območja, na katerih bi bilo treba izboljšati prometno varnost, so pristojni različni organi, zato je reševanje perečega vprašanja cestnoprometne varnosti v Bazovici vse manj kot enostavno.

Na openskem sedežu vzhodnokraškega rajonskega sveta so v sredo sedli za isto mizo uradniki cestne družbe Anas, Enote za deželno decentralizacijo (EDR) in tržaške občine, ki so se odzvali na povabilo rajonskih svetnikov. Med prejšnjim srečanjem na to temo, ki je v rajonskem svetu potekalo decembra, je namreč tržaški občinski odbornik Michele Babuder zatrdil, da tema prometne varnosti v Bazovici ni v pristojnosti občine, v kolikor se težave pojavljajo v glavnem na ulicah in cestah, ki so v lasti Anasa in EDR. Odbornik se kljub vabilu rajonskih svetnikov tokrat ni udeležil sredinega sestanka, čeprav so njegovo prisotnost pričakovali, na njem pa je sodeloval občinski arhitekt Andrea de Walderstein.

Tehniki cestne družbe Anas, ki je pristojna za državno cesto št. 14, so zagotovili, da je družba pripravljena uresničiti katerikoli načrt za izboljšanje cestne varnosti na tem območju, občina pa naj načrt izdela in ga predstavi.

Raje pri križišču z Grudnovo

»Zelo sem zadovoljna, da so udeleženci na sestanku sprejeli naše povabilo in naše vprašanje vzeli resno. Pozitivno gledamo tudi na to, da je prišlo do dogovora, saj sta Anas in občina pripravljena sesti za mizo in preveriti možnost priprave načrta,« je dejala predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta. »Škoda, da se je zadeva vlekla kar tri leta. S tem vprašanjem se namreč ukvarjamo od samega začetka mandata, na koncu je bilo treba sklicati tehnično omizje,« je pristavila.

Vaščani že leta opozarjajo, da na državni cesti št. 14 avtomobili vozijo s prekomerno hitrostjo, pločnikov in prehodov za pešce ni, med drugim tod vozijo tudi tovornjaki in druga težka vozila. Priredili so tudi več protestov. Nastal je predlog, da bi uredili krožišče med državno cesto in Kettejevo ulico, kar bi omogočilo tudi ureditev pločnikov in prehodov za pešce. Predstavniki družbe Anas pa so v sredo predlagali, da bi krožišče raje uredili med Grudnovo ulico in državno cesto št. 14, saj je na tem območju nekoliko več prostora in bi posledično bilo manj razlastitev. Predstavniki Anasa so še povedali, da od tržaške občine niso prejeli načrta za ureditev krožišča v Bazovici, kot je zatrjeval Babuder, temveč da jim je občina le nakazala možnost njegove uresničitve.

