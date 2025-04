Andrea Sironi in Philippe Donnet še naprej na čelu družbe Generali

Na čelu največje italijanske zavarovalnice Generali sta bila za obdobje 2025-2027 ponovno izvoljena predsednik Andrea Sironi in izvršni direktor Philippe Donnet. Delničarji so na kongresu, ki je letos potekal v kongresnem centru v tržaškem Starem pristanišču, z 52,383 odstotka kapitala podprli listo Mediobanca. V upravnem odboru bo tako sedelo deset predstavnikov omenjene liste in tri svetniki liste Caltagirone, ki je prejela 36,8 odstotka prisotnega kapitala. Tretja lista Assogestioni je prejela le 3,67 glasov.

Pred glasovanjem sta Sironi in Donnet vsak v svojem poročilu delovanja zavarovalniškega velikana potrdila, da je bilo leto 2024 nadvse pozitivno s čistim dobičkom 3,8 milijarde evrov.