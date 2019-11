Andro Merkù: »Zadeti je bilo treba lik in pravilen trenutek«

Glas oziroma glasove Andra Merkuja med oponašanjem pomembnih italijanskih politikov in drugih znanih osebnosti lahko že deset let poslušamo v oddaji La zanzara na valovih radia Radio24, radijske postaje gospodarskega dnevnika Sole24Ore. Mnoge je v razpoznavni obliki telefonskih šal spretno prelisičil, saj je prepričljivo imitiral Silvia Berlusconija, Mattea Renzija, Giulia Tremontija, Beppeja Grilla, papeža Frančiška, Margherito Hack in še marsikoga. Pred niti tednom dni pa je slovensko govoreči tržaški voditelj in imitator v vlogi italijanskega predsednika vlade Giuseppeja Conteja debitiral še v znani televizijski oddaji Striscia la notizia v večernem sporedu programa Canale 5. Primorskemu dnevniku je zaupal, kako je razočaranjem navkljub uresničil svoje sanje.

Giuseppe Conte oziroma Andro Merkù se je povzpel tudi do oddaje Striscia la notizia. Kako vam je ta naskok pravzaprav uspel?

Že leta 1996 sem poslal poskusni posnetek avtorju oddaje Antoniu Ricciju. Poklical me je po telefonu in mi dejal, da mu je všeč, vendar si moram izmisliti nekaj, kar bi ljudem ostalo v glavi. Tovrstnega hita mi tedaj ni uspelo iztuhtati. V igri sva bila dva. Namesto mene so izbrali Valeria Staffellija. Res je zelo dober in prikladen v tej vlogi. Bil sem pa vseeno zelo razočaran. Vedno sem mislil, da sem izgubil pomembno priložnost, ki sem si jo srčno želel. Odkar so Conteja izvolili za predsednika vlade, sem si rekel, da ga moram oponašati oziroma da si moram izmisliti nekaj novega. Začel sem ga imitirati in me je kot lik res zabaval. V življenju pa veliko štejejo naključja. V sklopu sejma Vinitaly sem vodil razna srečanja in pripravljal intervjuje. Naenkrat smo opazili večjo skupino ljudi, ki se približuje. Bil je Conte s svojimi varnostniki. Predsednik konzorcija Prosecco Doc ga je skoraj slučajno povabil, naj spije kozarec vina. Rekel sem si: »To je možnost.« Stopil sem k njemu in mu dejal, da ga oponašam v oddaji La zanzara. Hitro me je pozval, naj prižgem kamero in je nastal krajši videoposnetek, ki smo ga tudi objavili. Z nami je ostal tudi potem in klepetal. Moram reči, da je res prijetna oseba.

Najprej je bil glas, nato pa ste se v predsednika vlade še preoblekli.

S tržaško maskerko Dorino Forti sva točno preštudirala njegove obrazne poteze in posebnosti. Na tej osnovi je specialistka v Milanu pripravila odtis njegovega obraza, popolnoma enak nos kot ga ima Conte. Pod okriljem novonastalega tržaškega združenja Fuorirotta sem v Trst povabil komika Leonarda Manero, ki je moj prijatelj in kolega na postaji Radio24. Predlagal sem mu, da bi lahko v njegovem spektaklu Italian Beauty nastopil v Contejevi preobleki. Posnetek gledališkega skeča je tako dobro uspel, da sem ga poslal tudi televizijskim hišam, producentom in časopisom. Poklical me je režiser oddaje Striscia la notizia Mauro Marinello in hitro zatem smo snemali prvi prizor oziroma deepfake. Zadeti je bilo treba lik in pravilen trenutek, s Contejem mi je to prvič stoodstotno uspelo.