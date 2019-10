Antena v Čamporah je nezakonita

Antenski steber družbe Finmedia v Čamporah v miljski občini je protizakonit. To je na začetku meseca odločilo Deželno upravno sodišče in s tem končalo večletno pravdanje med dotično družbo in Občino Milje. »Velika zahvala gre naši pravni službi, ki je v dolgoletno pravdo vložila ogromno naporov. Po zaslugi vztrajnosti in trdega dela v zadnjih letih smo uspeli doseči pomembne rezultate. Razsodba Deželnega upravnega sodišča je dokaz, da je antenski steber nezakonit in da bo Občina Milje tudi v prihodnosti lahko odločala o lokaciji tovrstnih naprav,« je razsodbo pokomentirala miljska županja Laura Marzi.

S to razsodbo se je končal skoraj desetletni pravni spor med Finmedio in Občino Milje.