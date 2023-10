Aretacija ob koncu praznovanj za Barcolano

Dolgi vikend Barcolane, ki je v tržaško mestno središče privabil več tisoč ljudi, se je v nedeljo ob 23. uri pred številnimi očividci končal z aretacijo moškega.

Okrog 30 let star alžirski državljan, ki se v Italiji nahaja brez dovoljenja za prebivanje, je po navedbah kvesture najprej ukradel kreditno kartico in jo neuspešno poskusil uporabiti, nato je v kavarni Tommaseo ukradel torbico. Ker so ga opazili, je poskusil priti do izhoda s silo, prijel naj bi za nož (tega naj bi našel v lokalu) in začel z njim mahati. Policisti so moškega v bližini, na Velikem trgu, ukrotili in vklenili v lisice. Čaka ga postopek izgona iz države.