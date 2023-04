Aretirali 21 tihotapcev migrantov

Mejna policija je v zadnjih treh mesecih aretirala 21 tihotapcev migrantov in priprla še tri osebe. Gre za državljane Kitajske, Srbije, Pakistana, Bangladeša, Rusije in Bosne in Hercegovine zaradi kaznivega dejanja omogočanja nezakonitega priseljevanja.

S tem je policiji uspelo preprečiti vstop v državo približno stotim ilegalnim priseljencem, v glavnem državljanom Turčije, Pakistana, Bangladeša in Kitajske.

V začetku aprila pa so pri mejnih kontrolah aretirali dva italijanska državljana zaradi kaznivega dejanja trpičenja živali. V državo sta namreč nameravala pretihotapiti deset mladičev, ki sta jih imela v avtomobilu.