Aretirali 5 izsiljevalcev s pomola Audace

Kriminalisti so danes zjutraj aretirali pet državljanov Afganistana, ki naj bi v nedeljo, 4. avgusta, na pomolu Audace na tržaškem nabrežju s palicami, noži, plinskimi razpršilci in električnimi paralizatorji napadli skupino državljanov Pakistana. Preiskovalni sodnik Massimo Tomassini je zanje odredil pripor, policisti so peterico pospremili v tržaški zapor.

Dve žrtvi napada sta takrat utrpeli vbodne rane, zaradi česar so ju hospitalizirali. Po dogodku je stekla policijska preiskava, izkazalo se je, da je šlo pri napadu za pravo kazensko odpravo, pri čemer se skupina desetih ali petnajstih napadalcev znesla nad žrtvami, ker naj jim te ne bi nudile spolnih uslug in jim izročile visoke vsote denarja.

Nasilnemu dogodku je tisti večer prisostvovalo veliko ljudi, do napada je namreč prišlo v strogem mestnem središču, na pomolu, kjer se v toplih poletnih večerih zadržujejo domačini in turisti. Kriminalisti so zbrali izjave prič, pomoč so jim nudili tudi drugi pakistanski državljani, ki so organom pregona opisali domnevne storilce kaznivih dejanj, na socialnih omrežjih celo izbrskali fotografije nekaterih izmed njih in jih predali policistom.

