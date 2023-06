Aretirali četrtega člana kriminalne združbe, ki je kradla rolexe

Albanske specialne policijske enote so v Skadru aretirale 39-letnega N.A., enega od dveh članov t.i. »tolpe rolexov« še na begu. Sodnik za predhodne preiskave je zanj odredil pripor. Policisti so v torek, 16. maja, na podlagi odredbe, ki jo je izdal sodnik za predhodne preiskave po predlogu državnega tožilstva, aretirali dva italijanska državljana in enega švičarskega državljana, domnevne storilce več tatvin dragocenih ur rolex na Tržaškem in ene tatvine v Sežani, dva albanska državljana pa so še iskali. Po novi aretaciji ostaja na begu še 33-letni albanski državljan L.K.. Do zadnje aretacije je prišlo po temeljiti preiskavi tržaške policije, ki jo je vodilo državno tožilstvo, v sodelovanju z mednarodnimi policijskimi organi in albansko policijo. 39-letni N.A. je trenutno na razpolago albanskim sodnim oblastem, ki bodo odločale o njegovi izročitvi italijanskim organom.

Tudi pri aretaciji ostalih članov tolpe so italijanski policijski organi sodelovali s specialnimi albanskimi enotami in s švicarskimi kriminalisti, med drugim s slovensko policijo, ki je nudila odločilen doprinos pri ugotovitvi okoliščin o ropu italijanskega državljana z bivališčem v Sloveniji. Pred domom sta ga januarja letos pričakala zamaskirana moška, ki sta ga silovito udarila z železno palico, nato sta rolex snela z zapestja in pobegnila.