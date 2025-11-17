Aretirali moškega, ki je bil nasilen do žene in hčerk

Openski policisti so aretirali 62-letnega Tržačana, italijanskega državljana, ki je bil po navedbah kvesture nasilen do svoje soproge in tudi do hčerk. Za moškega je tržaški preiskovalni sodnik namreč odredil pripor.

Že pred tem so sodne oblasti izdale ukrep, v skladu s katerim je moral moški uporabljati elektronsko zapestnico in se ni smel približati družinskim članom, vendar se predpisov ni držal. Varnostnim organom je prijavil, da so mu ukradli pametni telefon in napravo za elektronski nadzor ter nato izginil.

Potem ko je preiskovalni sodnik odredil pripor, so policisti openskega komisariata začeli zadevo preiskovati in 5. novembra so 62-letnika izsledili v bližini Trga Oberdan v Trstu ter ga aretirali. Po izpolnitvi zapisnika so ga odvedli v tržaški zapor. Tam bo počakal na razplet kazenskega postopka.