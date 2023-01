Karabinjerji so na počivališču ob nekdanji pokrajinski cesti št. 35 pri Zgoniku prestregli moškega na begu. Ugotovili so, da gre za 39-letnega romunskega državljana, ki mora v zaporu prestati dva meseca zaradi nezakonite zasedbe zemljišč. Na tujo lastnino je nezakonito vstopil in se na njej zadrževal pred desetimi leti pri Anconi. Moškega so aretirali in ga prepeljali v tržaški zapor.