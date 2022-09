Aretirali so ga zaradi ugrabitve

V noči na soboto so tržaški policisti aretirali 39-letnega državljana Bangladeša zaradi kaznivega dejanja ugrabitve. Ta, ki sicer živi na Videmskem, je namreč eno od svojih delavk, ki jo je že dalj časa nadlegoval, z zvijačo zvabil v svoj avtomobil in jo odpeljal proti Trstu, čeprav je obljubil, da jo bo peljal domov v kraj Lignano Pineta.

Tržaške policijske patrulje so posredovale v Ulici Palestrina, od koder so jih poklicali na pomoč na enotno evropsko številko. Neka ženska je bila namreč v skrbeh za prijateljico, ki ji je pisala SMS sporočila, da se proti svoji volji vozi v avtomobilu na avtocesti proti Trstu.

Tržaška patrulja je izsledila avtomobil in ga zasledovala, da bi ga zaustavila, za kar pa so potrebovali pomoč drugih policijskih patrulj. Policisti so ugotovili, da je 39-letni moški po končanem delu v petek zvečer ponudil prevoz svoji 18-letni delavki, ki živi v Lignanu Pineti, a jo je proti njeni volji peljal proti Trstu, kljub temu da je dekle večkrat ponovilo, da želi domov in prosilo, naj jo odpelje v Lignano.

Gre za srbsko državljanko, ki je policistom povedala, da je 39-letni delodajalec večkrat skušal začeti sentimentalno in fizično zvezo z njo in da ji je tudi ponujal denar za spolne usluge, kar pa je sama vedno zavrnila. Kljub temu delovnega mesta ni zapustila, ker ga je potrebovala za preživetje.

Policisti so preiskali državljana Bangladeša in njegov mobilni telefon ter odkrili sporočila, ki jih je pošiljal dekletu, iz katerih je bilo jasno, da se je moški že dalj časa na morbiden način zanimal za dekle.Po končanem pridobivanju informacij so moškega odvedli v videmski zapor, kjer bo na razpolago sodnim organom.