Aretirali so mladoletnega roparja

Tržaški policisti so pred dnevi aretirali mladoletnika, ki naj bi 31. julija letos na Trgu svetega Antona oropal sovrstnika. Žrtev ropa se je sprehajala s prijateljem, ko je na tleh opazila bankovec, v vrednosti 50 evrov. Najstnik je denar pobral s tal in pospravil v žep.

Malo za tem se mu je približal domnevni ropar, ki ga je sprva pozval, naj mu izroči denar. Ker najditelj bankovca ni hotel dati, se je nasilnež nad žrtev spravil s pestmi in brcami. Napadeni mladenič je padel na tla, od udarcev je bil omotičen, iz nosa mu je tekla kri. Ropar je medtem pobral denar in zbežal.

Žrtev napada se je po pomoč obrnila na kriminaliste, ki so prihiteli na kraj storitve kaznivega dejanja. Takoj so začeli zbirati informacije o ropu in pričevanja očividcev. Na podlagi zbranih dokazov je sodišče za mladoletne za mladeniča odredilo pripor v zavodu za prestajanje kazni za mladoletne. Policisti so nasilneža torej aretirali in odvedli v pripor.