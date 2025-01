Arpa preučuje podvodni hrup v Tržaškem zalivu

Deželna agencija za okolje Arpa spremlja od leta 2012 podvodno akustiko, s čimer je pridobila pomembno tehnično znanje in izkušnje. Najprej v okviru projekta Soundscape (2019-2021), od marca lani pa z novo kampanjo v sklopu Interreg projekta med Italijo in Hrvaško Undersea, s ciljem, da nadgradi znanje o podvodnem hrupu v Jadranskem morju in s tem vzpostavi čezmejne učinkovite metode za zaščito morske favne. Hrup namreč predstavlja veliko grožnjo predvsem pod vodo, kjer se večina morskih organizmov zanaša na sluh.

Česa se bodo lotile analize? V sklopu projekta bodo analizirali naravni hrup v morju, se pravi padavine, veter, lomljenje valov in zvok organizmov, ter antropogeni hrup v morju, tega, ki ga ustvarja človek oz. pomorski promet, turizem z ladjami za križarjenje, ribolov v različnih letnih časih in obdobjih. Vzpostavila se bo tako mreža spremljanja podvodnega ropota vzdolž celotnega Jadrana, po katerem bodo namestili 18 postaj tako v plitvi kot globoki vodi. Hkrati bo nastala tudi satelitska analiza za odkrivanje manjših plovil, ki ne razpolagajo s sistemom AIS, ki bo omogočila opredelitev hrupa, ki ga povzročajo slednja. Nazadnje bo mogoče ponuditi scenarije za ublažitev hrupa. Podatki in statistične karte zvočnega okolja bodo na voljo mednarodni skupnosti.

Decembra lani je Arpa v zalivu postavila dve stalni podvodni postaji, dejansko boji za enoletno in natančno spremljanje podvodnega hrupa - eno na območju miramarskega morskega rezervata (Sylence LP) in eno sredi Tržaškega zaliva ob boji Paloma (Sono.Vault). Razumeli bodo, kako se hrup širi, ali se veča, kdaj in zaradi česa ter kam nas vse to vodi.