Asifeh, glas preganjanih Palestincev in Arabcev

Zakaj ravno hiphop? »Ker v nekaj kiticah lahko poveš veliko,« pravi palestinski raper in beatmaker Abdul Hadi Hashem. Bolje znan kot Asifeh, saj je to njegovo umetniško ime (oziroma Stormtrap), ima res veliko povedati. Glasbenik z Dunaja je sin Palestincev, s starši se je v devetdesetih letih še otrok preselil v Ramalo (Ramallah) in tam doživel krute posledice druge intifade vse do leta 2004, ko se je vrnil na Dunaj. »Vse frustracije, ki smo jo takrat doživljali, pa smo se nekateri skušali znebiti s pomočjo glasbe,« je raper razkril začetek svojega ustvarjanja med intervjujem z novinarko Kristino Božič na dvorišču Slovenskega kulturnega društva Tabor na Opčinah.

Glasba in solidarnost, openski večer s palestinskim raperjem, ki je po pogovoru v angleščini imel glasbeni nastop, je potekal v petek v organizaciji tržaškega odbora Salaam, otroci oljke. Izkupiček večera so namenili projektu Emaar, ki ga odbor Salaam vodi v sodelovanju z Basma centrom iz Gaze. V sklopu projekta vse od leta 2016 nudijo pomoč otrokom, ki so zaradi izraelskih vojaških napadov utrpeli slušne poškodbe. »V pomoč otrokom v Gazi smo doslej priskrbeli skoraj 20.000 evrov,« je dejala predsednica tržaškega odbora Lorella Bucci, ki je uvedla solidarnostni večer. Ob njej je spregovorila Nada Pretnar iz Gibanja za pravice Palestincev BDS Slovenija ter poskrbela tudi za slovenski prevod pogovora med raperjem in novinarko.