Nežna melodija harfe, na katero je zaigrala mlada gojenka Glasbene matice Angelica Perossa (prof. Tatjana Donis), je v torek zvečer spremljala odprtje likovne razstave Avgust Černigoj s sopotniki in učenci v mestni dvorani Veruda (Prehod Costanzi 2, za tržaško občino). Razstava sodi med uvodne dogodke Slofesta - festivala Slovencev v Italiji, ki se bo začel v četrtek, 18. septembra.

»Ko smo pri Zvezi slovenskih kulturnih društev (ZSKD) pozimi začeli razmišljati o razstavi, ki bi jo vključili v letošnji festival, smo se spomnili, da obhajamo 40-letnico smrti našega umetnika Avgusta Černigoja. Po zaslugi Jasne Merkù smo se povezali z Goriškim muzejem in stkali odlično sodelovanje, ki je privedlo do tega, kar danes gledate v samem mestnem središču, kjer je bil Černigoj doma, kjer so in so bili doma njegovi sopotniki in učenci,« je zbrane v torek, na odprtju razstave, ki izpostavlja pomembnejše trenutke v opusu Avgusta Černigoja, nagovorila predsednica ZSKD Živka Persi. Na ogled je pred tem bila še do aprila na Gradu Kromberk in ponuja umetnikova dela iz zbirke Goriškega muzeja, dopolnjujejo pa jo še nekatera iz drugih inštitucij in zasebnih zbirk. Tržaško razstavo bogatijo slike, ki so v lasti gostiteljev - ZSKD in SKGZ.

Razstavo si je do 20. septembra mogoče ogledati vsak dan med 10. in 13. uro ter med 17. in 20. uro. Vstop je prost.