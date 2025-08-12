Avtobusi bodo nadomestili nekatere vlake

Na območju nabrežinske železniške postaje Bivio d’Aurisina bodo v prihodnjih dneh izvajali vzdrževalna dela, zato bodo nekatere lokalne vlake deloma nadomeščali avtobusi. Družba Trenitalia sporoča, da bodo na omenjeni postaji jutri (torej v sredo, 13. avgusta) od 22. ure dalje do petka ob 6. uri nadomeščali kretnice, tirne naprave, ki omogočajo spremembo smeri vožnje. Zaradi del bodo nekateri lokalni vlaki v smeri Benetk ali Vidma vožnjo začeli oziroma zaključili v Tržiču. Za te vlake bo povezava med Trstom in Tržičem zagotovljena z avtobusi. Podrobne informacije o vseh povezavah so na voljo ob nakupu vozovnic, kjer je razvidno, če je za ta del potovanja predvidena vožnja z avtobusom. Poklicati pa je mogoče tudi 800 892021. Na avtobusih ni možen prevoz koles, potniki s kolesi pa bodo imeli na razpolago druge vlake. Trajanje potovanja se lahko zaradi nadomestnega prevoza in razmer v prometu podaljša, opozarjajo pri družbi.