Avtobusi ne vozijo v Prebeneg in Mačkolje

Tržaški javni prevoznik Trieste Trasporti je začasno ukinil avtobusne prevoze v Prebeneg in Mačkolje. Avtobus št. 40 torej do nadaljnjega ne bo vozil do omenjenih vasi v dolinski občini. Za ta ukrep so se pri Trieste Trasporti odločili zaradi snežnih razmer in posledične varnosti avtobusov v prometu.

Za približno eno uro so avtobusi proge 64 med Opčinami in Trstom vozili po Novi cesti za Opčine, ker je bila Ulica Commerciale neprevozna, malo po 14. uri se je stanje normaliziralo.

Tudi pomorska povezava med Trstom in Miljami je zaradi močne burje prekinjena.