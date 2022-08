Avtobusna postaja in okolica, ki nista na ravni

Območje okoli avtobusne postaje je ena od črnih pik Trsta. Občina Trst ima sicer velike načrte glede ureditve okolice, kjer trenutno stoji že leta zapuščena dvorana Tripcovich, a upravljavci tamkajšnjih gostinskih obratov in trgovin dvomijo, da se bo v kratkem spremenilo kaj na bolje. Prav vsi sicer pozdravljajo namere lokalnih politikov o ureditvi novega mestnega parka na kraju, kjer je zdaj dvorana Tripcovich, a bi si v njem želeli videvati starše z malimi otroki in otroški živ žav in ne migrantov, ki bi ves dan samo posedali.

In če je pred dvorano Tripcovich okolica še lepo urejena, tega ne moremo reči za poslopjem, kjer je videti smeti, brezdomce in migrante, ki se hladijo pod krošnjami dreves. Le lučaj od njih so nova postajališča avtobusov mestnega prevoznika Trieste Trasporti, par korakov stran pa stoji glavni tržaški avtobusni kolodvor, ki v zadnjem času beleži večje število ponudnikov avtobusnega prevoza, saj poleg goriškega prevoznika ATP Gorizia in slovenskih prevoznikov storitve avtobusnih prevozov na različne konce Italije in v druge evropske države ponuja nemški Flixbus. Da je potnikov vse več, so potrdili upravljavci lokalov v stavbi, v kateri prodajajo tudi vozovnice. V isti sapi so tudi dodali, da tržaška avtobusna infrastruktura ni na ravni, kakršno si mesto in potniki zaslužijo.

Upravitelj trgovine, v kateri je poleg časopisov in tobačnih izdelkov mogoče kupiti pijačo, suhe jedi, spominke in druge drobnarije, je dobesedno ogorčen nad upravljanjem notranjih prostorov postaje. Največji problem zanj predstavlja pomanjkljiva čistoča. Ta se je drastično poslabšala, ko so začeli zaračunavati uporabo stranišč. »Če se je na začetku zdelo, da bodo s to odločitvijo rešili problem nečistoče, se je na koncu izkazalo, da ni tako. Po 20. uri, ko notranje prostore zaklenejo, hodijo ljudje, ki se zadržujejo okoli postaje, urinirat v pokrito postajališče, in sicer v manjši prostor, ki loči avtobusno parkirišče in vhod v stavbo, v kateri so lokali. Zjutraj, ko odprem trgovino, se širi grozljiv smrad. Na vse to smo opozorili odgovorne, a nikoli niso nič ukrenili, da bi se položaj izboljšal. Lahko rečem, da se počutimo prepuščeni sami sebi,« je obupano dejal sogovornik, ki ni želel biti imenovan. Ob tem je še dodal, da bi nam lahko ure in ure govoril o pomanjkljivostih degradiranega tržaškega avtobusnega kolodvora.