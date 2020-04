Avtomobil obtičal na kraškem zidku

Na pokrajinski cesti št. 1 pri Božjem polju se je danes okrog 13. ure pripetila prometna nesreča, ki na srečo ni terjala žrtev ali huje poškodovanih. Avtomobil chevrolet matiz rdeče barve, ki ga je upravljala 76-letna upokojenka iz Občine Devin - Nabrežina, je iz še nepojasnjenih vzrokov zapeljal s ceste in naposled obtičal na kraškem zidku. Na prizorišče so prišli karabinjerji s Proseka, ki so morali preveriti okoliščine nesreče. Voznica je sama izstopila iz avtomobila, čeprav jo je dogodek vidno pretresel. Vsekakor v tem času omejitev zaradi koronavirusa ne bo utrpela kakih disciplinskih posledic, saj se je zunaj stanovanja mudila iz dokazanih nujnih razlogov, so sporočili karabinjerji.