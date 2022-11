V Repniču je danes zjutraj prišlo do prometne nesreče, v kateri je voznik avtomobila scirocco volkswagen izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal na kraški zidek ob cesti. 35-letni voznik se pri tem ni poškodoval, v nesrečo pa ni bila vpletena nobena druga oseba. Na kraju so podatke o nesreči zbirali openski karabinjerji.