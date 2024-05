Avtomobil zapeljal s ceste in se na boku zagozdil ob ograjo

Gasilci so danes ponoči ob 00.30 posredovali v Ulici Caboto, kjer je avtomobil zapeljal s ceste in se nato prevrnjen na boku zagozdil ob ograjo tamkajšnjega podjetja. Na kraju so zavarovali avtomobil in odstranili vetrobran, nato so s hidravličnimi škarjami prerezali del pločevine in skupno z reševalci službe 118 rešili voznico. Reševalci so ji na mestu nudili prvo pomoč, nato so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico. Gasilci so nadalje zavarovali kraj nesreče in postavili avtomobil znova na štiri kolesa. Pristojne službe so ga z avtovleko odpeljale. Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.