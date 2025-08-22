Petek, 22 avgust 2025
Avtor žaljivih napisov na konzulatu je Slovenec

Napisi so se pojavili večkrat, nekajkrat tudi pred samo kvesturo

    Žaljiv napis, ki so ga 5. avgusta zjutraj našli ob vhodu v Generalni konzulat RS v Trstu
Tržaški policisti so danes sporočili nekaj več informacij v zvezi z žaljivimi napisi, ki so se pred približno dvema tednoma pojavili na slovenskem generalnem konzulatu v Trstu. Z ogledom posnetkov videonadzornih kamer in opazovanjem območja so izsledili storilca. Ugotovili so, da je avtor Slovenec. Z napisi, ki so se pojavili večkrat, nekajkrat pa tudi pred samo kvesturo - se je nad slovenske oblasti znesel, ker se je čutil prizadetega, da ga pristojni organi niso podprli, ko se je znašel v osebni stiski. Ne gre torej za morebitno ksenofobno dejanje ali za dejanje, povezano z zgodovinskimi ali ideološkimi razlogi, so sporočili.

Gre za starega znanca policije. Osumljen je žalitev z obteževalnim vzrokom rasne diskriminacije (s sumom tega kaznivega dejanja so takrat uvedli preiskavo).

Za zdaj gre le za predhodno preiskavo, osumljenčevo odgovornost bodo potrjevali v nadaljnjem postopku.

Identitete storilca niso sporočili.

