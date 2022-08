Balkanska pot se konča na »trgu sveta«

Vsaka pomoč je na »trgu sveta« dobrodošla. Naj bo to organizirana ali improvizirana, zdravstvena ali denarna. Rok, ki bi povijale ranjena stopala je premalo v poletnih mesecih, ko je prihodov več in si morajo člani nevladne organizacije Linea d’Ombra, vsak dan prisotni, pošteno zavihati rokave. Prve dni avgusta smo obiskali trg in na večer, ko je skupina žensk Madri di frontiera (Obmejne matere) na beli rjuhi z rdečim sukancem tkale imena žrtev balkanske poti, spoznali migrante in njihove zgodbe.

Skoraj vsi so prišli iz Pakistana. Iz Gujrata je v Trst prispel 23-letni Hasan Afzal, ki je svoj dom zapustil pred tremi leti. Zishan Ulhak, rojen v Mandi Bahaudinu je moral bežati iz svoje domovine, ker je poročil Paštunko iz zahodnega Pakistana: »Njeni sorodniki so me hoteli ubiti. Imam pet otrok.

Iz Mandi Bahaudina je tudi starejši moški Muhammad Riaz. Poročen z dvema sinovoma se je od doma odpravil leta 2017.

Pričevanja migrantov in prostovoljcev, ki jih sprejemajo na Trgu Libetà smo zbrali v reportaži.