Barcolana bo potekala s termičnimi vetrovi

Vse bolj jasno postaja, da bo letošnja Barcolana potekala le s termičnimi dnevnimi vetrovi oz. zjutraj morda še z ostanki nočnega kopnega vetra, od dopoldanskih ur pa z dnevnim morskim vetrom. Naši kraji se bodo namreč znašli v območju enakomernega zračnega tlaka, zato omembe vrednih vetrov, ki bi jih lahko povzročale širše razlike v zračnem pritisku, ne gre pričakovati. Glavno vlogo bodo odigravale predvsem krajevne temperaturne razlike. V nočnih urah in sprva še zjutraj bo tako pihljal šibak vzhodnik, nato od dopoldanskih ur zahodnik, ki bo počasi obračal v severozahodnik. Povprečna hitrost vetra bo v vsakem primeru skromna, povečini okrog 10 km/h, v najboljšem primeru do največ 20 km/h. Vseeno bi to morda za najhitrejše jadrnice lahko bilo dovolj za kolikor toliko spoštljivo plovbo, če ne bo vmesnih obdobij brezvetrja.

Vetrovna slika bi lahko bila, če izvzamemo današnjo jutranjo burjo, ki pa je že oslabela, precej podobna današnji. Morda bo v nedeljo dnevni morski veter rahlo zaznavnejši od današnjega, ker bo na obali malo topleje. Danes je vsekakor meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa ob 14. uri, ko je zapihal morski veter, v Trstu namerila njegovo povprečno hitrost 9 km/h s sunki do 16 km/h, ob 15. uri 14 km/h do 17 km/h in ob 16. uri povprečno hitrost 15 km/h s sunki do 16 km/h. Sredi zaliva je boja Paloma v tem času namerila rahlo šibkejši morski veter s sunki do največ 12 km/h. Komajda rahlo močnejši morski veter pa je meteorološka opazovalnica agencije Arpa namerila v Miljah, kjer so sunki dosegali do 19 km/h. V vsakem primeru gre za šibak veter, ki pa bi moral biti zadosten za izpeljavo regate.

Med obratom od nočnega kopnega vetra na dnevni morski veter bi lahko prišlo tudi do prehodne vetrovne pavze oz. do območij s prehodnim brezvetrjem.