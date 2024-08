Jeseni začetek revitalizacije barkovljanskega nasipa

Barkovljanski nasip med parkiriščem Bovedo in kongresnim centrom v Starem pristanišču se bo jeseni spremenil v gradbišče. Na tem območju bodo končno začeli urejati mestni park s športnim programom, naložba pa bo vredna 4,7 milijona evra. Denar prihaja iz mehanizma za okrevanje in odpornost, zaradi česar bo do zaključka projekta moralo priti do konca leta 2026.

Projekt, ki so ga pripravili v arhitekturnem biroju Enota iz Ljubljane, je v preteklih dneh pridobil še zadnja potrebna dovoljenja. Zdaj bo tržaška ekipa projektantov imela na voljo 60 dni za pripravo izvršnega projekta. Ko bo ta pripravljen, bo izvajalec del, tržaški gradbeni podjetji Mari&Mazzaroli in Rosso ter B-Trend, začel urejati območje, ki se razteza na 14.259 metrov veliki površini, ta pa bo odgovarjala na potrebe meščanov po urbani zeleni površini in omogočila stik z morjem.

Projekt predvideva ekološko sanacijo območja, na katerem bo zaživel športno rekreativni program, ki bo razdeljen na otoke z različno namembnostjo. Rekreativci bodo na območju imeli na voljo teniška in košarkaška igrišča, igrišče za odbojko na mivki, igrišče za padel, na svoj račun pa bodo prišli tudi ljubitelji rolkanja. Predvidene so tudi tribune in slačilnice, ki bodo namenjene obiskovalcem športnega parka.

Območje bodo zasadili s pestrim naborom avtohtonih sredozemskih rastlin in drevesnih vrst. Te bodo razporejene tako, da bodo nudile senčenje in hkrati ščitile park pred vplivi iz okolja, zlasti s ceste. Znotraj novega urbanega parka bodo uredili tudi novo kolesarsko stezo, ki bo območje povezovala z mestom na eni strani in z Barkovljami na drugi.

Poskrbljeno pa bo tudi za najmlajše, ki bodo imeli na voljo otroška igrala, zagotavljajo na Občini Trst.