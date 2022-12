Baročni zvoki v prazničnem obdobju

Zvoki baročnih glasbil na notah, zapisanih na rokopisih izpred več stoletij, bodo zazveneli na prazničnih koncertih, ki jih ponuja Tržaški baročni orkester. Ta je neformalno nastal pred nekaj leti, letos pa so se odločili ustanoviti istoimensko dvojezično društvo, ki združuje slovenske in italijanske glasbenike. Zamislili so si festival Baročni zvoki, ki bo poslušalce ob podpori rajonskih svetov ter organizacij pospremil v novo leto. »Naše delovanje ima tri cilje. Prvič, želimo širiti glasbo kot vzgojno sredstvo. Izvajanje baročne glasbe terja raziskovalno delo, saj iz tistih časov nimamo posnetkov,« je včeraj na sedežu društva v Ul. Brandesia pri Sv. Ivanu razložil predsednik Paolo Biancuzzi. »Drugič, promoviramo stare cerkvice in druga manj znana koncertna prizorišča. Poleg tega pa pojmujemo kulturo in glasbo kot most med narodi,« je dodal.

Niz koncertov bo v božičnem obdobju – ob odločilni pomoči različnih gostiteljev – obiskal tudi bolnišnice ter domove za starejše občane. Danes bodo v bolnišnici Burlo Garofolo razvedrili male paciente in zdravstveno osebje. 24. decembra bo orkester v polnem sestavu (prva violina je Eliseo Baldizzi) nastopil na polnočnici v srednjeveški cerkvi sv. Ivana in Pelagija, 26. decembra ob 11. uri bo zaigral v cerkvi na Trgu Rosmini, 6. januarja ob 19. uri pa v glavni svetoivanski cerkvi. Komorna skupina (v njej je poleg omenjene trojice še Martina Seleni na keltski harfi) pa bo igrala še 27. in 28. decembra v domovih Mater dei in San Domenico pri Sv. Ivanu, 29. decembra v cerkvi katinarske bolnišnice, 3. januarja pri zavodu Itis. 5. januarja ob 18. uri pa bodo sodelovali na koncertu, ki ga v valdeški in metodistični cerkvi prireja študijski center Albert Schweizer.